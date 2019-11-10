شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يطمئن على لاعبي الأهلي الدوليين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اتصالًا هاتفيًا بلاعبي المنتخب الوطني الأول، للاطمئنان عليهم وتحفيزهم خلال تواجدهم في معسكر الإعداد الذي يأتي استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر، يومي 14، و18 نوفمبر الحالي، في تصفيات أمم أفريقيا، الكاميرون 2021.

Advertisements

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، أجرى عبدالحفيظ اتصالًا هاتفيًا بالثنائي التونسي على معلول، والأنجولي جيرالدو، لاعبي الفريق، المتواجدين مع منتخبي بلادهما، وذلك من أجل الاطمئنان عليهما.

ويتواجد معلول بمعسكر المنتخب التونسي الذي يستعد لخوض مباراتي ليبيا وغينيا الاستوائية، يومي 15 و19 نوفمبر الجاري على الترتيب، في حين يتواجد جيرالدو مع منتخب أنجولا الذي يستعد لخوض مواجهتي جامبيا والجابون، يومي 11 و17 من الشهر الجاري، في تصفيات أمم أفريقيا، الكاميرون 2021.

يذكر أن الثنائي معلول وجيرالدو شاركا في معسكر الأهلي الأخير بالإمارات وغادرا فور انتهائه إلى بلديهما؛ للانضمام لمعسكر منتخبي تونس وأنجولا.