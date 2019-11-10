شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يحدد موعد السفر إلى الإمارات لمواجهة الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الجهاز الإدارى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بقيادة طارق أبوالليل وأحمد صالح، إجراءات سفر بعثة الفريق إلى الإمارات، استعدادا لمواجهة الجزيرة يوم 26 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات جولة الإياب لدور الـ16 بالبطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس».

وأكد صبرى المنياوى، مدير الكرة بالفريق، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أنه تم تحديد يوم 23 من شهر نوفمبر موعدًا للسفر إلى الإمارات.

وكان الفريق قد فاز في جولة الذهاب بثنائية نظيفة من توقيع الناميبى بنسون شيلونجو، حيث يحتاج للتأهل للدور المقبل: الانتصار أو التعادل بأى نتيجة فضلا عن الخسارة بفارق هدف واحد.