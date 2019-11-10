شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحفز لاعبي المنتخب الأوليمبي قبل مواجهة غانا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اتصالًا هاتفيًا بالثلاثي رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي، لاعبي الأهلي المتواجدين بمعسكر منتخب مصر الأوليمبي، لتحفيزهم قبل مواجهة غانا المرتقبة غدا الاثنين، في الجولة الثانية من منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتي تحتضنها مصر وتستمر حتى الـ22 من نوفمبر الجاري.
وكان منتخبنا الأوليمبي قد حقق فوزه الأول بالبطولة، أمس الأول، على حساب نظيره المالي بهدف دون رد، حيث حرص عبدالحفيظ على الشد من أزر ثلاثي الأهلي، متمنيًا التوفيق للمنتخب في مشوار البطولة الأفريقية المؤهلة لنهائيات الأوليمبياد القادم طوكيو 2020.
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