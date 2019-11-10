شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لعودة الدوري ومواجهة النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته غدا الاثنين، استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى مواجهة النجم الساحلي التونسي يوم 29 نوفمبر الحالي على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 4 أيام عقب العودة من معسكر الإمارات مساء الأربعاء الماضي.

يذكر أن الجهاز الفني للأهلي يبحث خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الحالية للدوري وذلك استعدادًا للمرحلة المقبلة.