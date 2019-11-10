شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يواصل التدريبات التأهيلية في معسكر المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واصل حسين الشحات، لاعب المنتخب الوطني، تدريباته التأهيلية داخل معسكر المنتخب، عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفراعنة أمام ليبيريا الودية.

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وكان منتخب مصر انتصر على ليبيريا بهدفٍ وحيد سجله حمدي فتحي، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب برج العرب.

وأثبتت الأشعة التي أجراها الشحات إصابته بكدمة قوية بعيدة عن الركبة، وتحتاج إلى فترة علاج لعدة أيام فقط.

ويستعد الفريق لمواجهة كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 الشهر الجاري ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.