شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني للمنتخب الأول يحتفل بعيد ميلاد أحمد فتحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حرص حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، على مشاركة أحمد فتحي، قائد الفريق، احتفاله بعيد ميلاده، حيث تقرر إحضار تورتة له عقب انتهاء المران المسائى اليوم لمشاركة نجم الفراعنة بهذا الحدث، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لاتحاد الكرة.
وهنأ الكابتن محمد بركات، مدير المنتخب، وجميع أعضاء الجهاز الفني طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي واللاعبون زميلهم بهذه المناسبة السعيدة في ظل حالة الحب والترابط بين جميع أعضاء المنتخب الوطني.
ويستعد الفريق لمواجهة كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 الشهر الجاري ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.
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