شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعتلي صدارة دوري اليد لأول مرة.. بعد خسارة الزمالك أمام الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتدم صراع المنافسة في دوري المحترفين لرجال كرة اليد بين الأهلي والزمالك، قبل نهاية مباريات الدور الأول التي ستنتهي نهاية الشهر الجاري، وذلك بعدما اعتلي الأهلي قمة الدوري لأول مرة بعد ١١ جولة متتالية، تصدر فيها قمة الجدول منفردا بعد الخسارة المفاجئة التي تلقاها الزمالك من الجزيرة في الجولة الحادية عشرة بنتيجة ٣٢/٢٨.

وعلي الرغم من الفارق الضئيل بين قطبي كرة اليد وهو «نصف نقطة» لصالح النادي الأهلي برصيد «٦٠» نقطة، مقابل «٥٩،٥» نقطة بعد احتساب النقاط الاعتبارية لفرق الناديين في مسابقتي دوري المرتبط لمواليد «٢٠٠٠» ومواليد «٢٠٠٢»، والتي ترتبط نتائج كلا المسابقتين بنتائج فرق دوري المحترفين حتي نهاية الدور الأول فقط، بعدها يتم تصعيد الفرق أصحاب المراكز الثمانية الأولي فقط من نتائج الدور الأول لتدخل في مباريات بنظام الدوري من دور واحد لفرق الرجال فقط في مباريات الدور الثاني للمسابقة دون الارتباط بنتائج فرق المرتبط مثلما يحدث في الدور الأول، وذلك وفقا للوائح اتحاد كرة اليد.

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وجاء فريق طلائع الجيش في المركز الثالث برصيد ٥١،٥ نقطة، يليه سبورتنج برصيد ٥٠ نقطة، ثم سموحة في المركز الخامس برصيد ٤٧،٥ نقطة، يليه البنك الأهلي ٤٠ نقطة، ثم هيليوبوليس في المركز السابع برصيد ٣٩،٥ نقطة.

وكانت نتائج الجولتين العاشرة والحادية عشرة أسفرت عن فوز الزمالك على الزهور بنتيجة ٢٥/٣٠، ثم الخسارة من الجزيرة ٢٨/٣٢ في الجولة الـ١١، فيما فاز الجزيرة على الفيوم في الجولة العاشرة ٢٦/٣٢، فيما حقق الأهلي فوزين متتاليين على كل من الأوليمبي السكندري ٢٢/٢٧ ثم على طلائع الجيش ٢٤/٢٨، كما فاز سموحة على الحوار ٢١/٢٦، ثم على الزهور ٢٥/٢٨، كما فاز طلائع الجيش على سبورتنج في الجولة العاشرة بفارق هدف واحد ٢٤/٢٥، وخسر من الأهلي ٢٤/٢٨ في الجولة الحادية عشرة.

وفاز جزيرة الورد على أصحاب الجياد ٢٦/٢٨، بينما خسر من سبورتنج في الجولة ١١ بنتيجة ٢٦/٣٢. كما فاز المعادي الصاعد لدوري المحترفين الموسم الحالي على الطيران ٢١/٢٥ وحقق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على هيليوبوليس ٣٠/٣٢ في الجولة الحادية عشرة، فيما فاز هيليوبوليس على فريق ٦ أكتوبر ٢٨/٣٧ في الجولة العاشرة، وفاز الأخير على فريق حدائق الأهرام بفارق هدف واحد ٢١/٢٢ في الجولة الأخيرة، وفاز البنك الأهلي في الأسبوع العاشر على حدائق الأهرام ٢٠/٢٣ ثم على الحوار ٢٣/٢٥ في الأسبوع الحادي عشر.

وصرح سعيد عبدالمنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، بأن نظام المسابقة يسير وفقا للنظام العالمي المعمول به حاليا في معظم دول العالم، موضحا أن ارتباط نتائج فرق المحترفين بالدوري المرتبط تهدف بالأساس للتأكيد على اهتمام ورعاية الأندية المشاركة في مسابقات الدوري بالناشئين والشباب، موضحا أن مباريات الدور الثاني ستبدأ يوم السادس من فبراير المقبل عقب إنتهاء بطولة الأمم الأفريقية للرجال التي ستقام خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٨ من يناير المقبل.