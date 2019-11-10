شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: لا يوجد طريقة لعب ثابتة للمنتخب.. وأتمنى تواجد الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يرى شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، أنه لا يوجد طريقة لعب ثابتة للمنتخب، مؤكدًا أن الخطة تتغير حسب أحداث اللقاء وهذا ما يحدث في كل معظم منتخبات وفرق العالم.

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وأضاف غريب، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة غانا المقرر لها الثامنة مساء غدا الاثنين، أن الأداء في الشوط الأول أمام مالي بضربة البداية اختلف عن الشوط الثاني لاننا تقدمنا بهدف وكنا نحافظ عليه والطبيعي أن يهاجم الفريق المهزوم وكنا نلعب على فرض السيطرة بالاستحواذ على الكرة والأهم هو تحقيق النقاط الثلاث.

ويقع المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب في المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، فيما تضم المجموعة الثانية جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا.

وفاز منتخب مصر الأولمبي مساء الجمعة، على منتخب مالي بهدف نظيف أحرزه مصطفي محمد، في المواجهة التي جاءت في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بينما تعادل منتخبي الكاميرون وغانا 1 /1، ليتصدر المنتخب المصري قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما يحتل غانا والكاميرون المركز الثاني والثالث برصيد نقطة، ثم مالي في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.