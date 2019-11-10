شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد: هدفنا التأهل للأولمبياد والفوز بالبطولة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الأوليمبي، إن الفراعنة يستهدفون التأهل لأوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠، والفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا.
وأضاف مصطفى محمد، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة غانا المقررة غدًا: «مباراة مالي كانت صعبة للغاية، وقدمنا مباراة كبيرة، وأعتبر أن جائزة أفضل لاعب في المباراة هي نتاج العمل الجماعي، ولا أهتم بالجوائز الفردية، والأهم بالنسبة لي الفوز ومساعدة فريقي على تحقيق الثلاث نقاط، وأهدى الجائزة لكل زملائي».
وعن رد فعل الجماهير على تألقه أمام مالي، وتخوفهم من تراجع مستواه فيما بعد، قال: «لست نجم الفريق، ونعمل كمجموعة متكاملة، ونمتلك مهاجمين مميزين، وأعدكم بمحاولة الحفاظ على مستواي والاستمرارية قدر المستطاع».
وتابع: «تسجيل الأهداف ليس المعيار الوحيد لتقييم المهاجم، فهناك رؤوس حربة لا يسجلون كثيراً، وذلك حسب طريقة اللعب، والدليل على سبيل المثال فيرمينو مهاجم ليفربول، لا يسجل كثيرًا، لكنه مهم جدًا في خطة اللعب ومساعدة صلاح وماني في تسجيل الأهداف».
وأتم تصريحاته قائلاً: «هدفنا ليس الفوز بمباراة أو مباراتين، ولا أقبل التهنئة حاليًا، لأن هدفنا الفوز بالبطولة والتأهل للأوليمبياد، وأشكر الجماهير التي تساندنا، وأتمنى زيادة الدعم في المباريات المقبلة».
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