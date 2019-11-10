شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: مباراة غانا طريقنا للصعود للدور التالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن مباراة غانا مهمة جدًا، وأن الجهاز الفني درس المنافس جيدًا مثلما حدث مع منتخب مالي في اللقاء الأول.

وقال «غريب»، في المؤتمر الصحفي الذي عقد الأحد، إن منتخب غانا يضم لاعبين مميزين، وإن الجهاز الفني درس المنافس جيداً، ووقف على مواطن القوة ومواطن الضعف لديه.

وأشار مدرب الفراعنة إلى أن المنتخب أمامه طريق واحد فقط، ومباراة غانا تمثل له هدفا واحدا، وهو الفوز للصعود للدور التالي.

وبشأن الإصابات بالفريق، شدد غريب على أن الفريق تعرض لبعض الإصابات، وجميعها في مركز صانع الألعاب، مثل كريم نيدفيد ومحمد محمود وطاهر طاهر وناصر ماهر، وهذه العناصر تمثل قوة كبيرة، كذلك أحمد حمدي الذي كان مصابًا ولم يشارك.

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وأضاف: «كل هذه العناصر غائبة عنا في البطولة، ولكن عندما وضعنا استراتيجية للمنتخب لم نتوقع كل هذه الإصابات، ولكن كنا نشرك لاعبين في غير مراكزها لتجربة كل العناصر».

وقال غريب: أتمني ألا يكون لدينا إصابات جديدة في المباريات القادمة، حتى لا نفقد لاعبين آخرين، حيث إننا فقدنا 5 عناصر مميزة، ولكن لدينا لاعبين مميزين، ومن الممكن أن تتغير استراتيجية الفريق في المرحلة المقبلة، ولكن هذا ليس الهدف، الهدف الأساسي هو الفوز وتحقيق النقاط الثلاث.

وبشأن تراجع المنتخب المصري للدفاع أمام مالي، قال «غريب» إنه لم يطالب اللاعبين بالتراجع، ولكن المسؤولية تحتم علينا الحفاظ على التقدم وتحقيق الثلاث نقاط، مشدداً على أن الاستحواذ ليس كل شيء في كرة القدم، والأهم هو الفوز في المرحلة الحالية.