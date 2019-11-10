شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: البطولات صعبة على الدول المستضيفة.. والدليل 2008 و2010 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أن البطولة بالنسبة للدول المستضيفة تكون صعبة، وتكون أكثر ضغطًا، لأن الفريق اصاحب الأرض مُطالب بالفوز وتحقيق اللقب.

وأكد «غريب» خلال المؤتمر الصحفي استعدادًا لمواجهة غانا، أن بطولتي 2008 و2010 للمنتخب الأول بغانا وأنجولا فاز بهما الفراعنة بأداء أكثر من رائع عن بطولة 2006، رغم صعوبتهما.

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وتستعد مصر لمواجهة غانا في الثامنة مساء الإثنين، بالجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو2020.

ويقع المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب في المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالي، فيما تضم المجموعة الثانية جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا.

وفاز منتخب مصر الأولمبي مساء الجمعة على منتخب مالي بهدف نظيف أحرزه مصطفي محمد، في المواجهة التي جاءت في افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والمقامة في مصر حالياً، بينما تعادل منتخبا الكاميرون وغانا 1 /1، ليتصدر المنتخب المصري قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا والكاميرون في المركز الثاني والثالث برصيد نقطة، ثم مالي في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.