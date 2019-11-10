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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقارير إيطالية .. ليفربول يحدد مصير أنشيلوتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019
واصل نادي نابولي الإيطالي سلسلة نتائجة المخيبة يوم أمس الأحد بتعاد سلبي أمام ضيفه جنوى في الجولة 12 من الدوري الإيطالي.
وغاب الفوز عن كتيبة أنشيلوتي خلال 4 مواجهات سابقة، مما أثار الشكوك حول إمكانية رحيل المدرب الإيطالي "كارلو أنشيلوتي" خلال الفترة الحالية.
وبحسب عدة مصادر إيطالية أبرزها سكاي سبورت ولا جازيتا ديللو سبورت وكوريري ديللو سبورت، فإن رئيس نادي نابولي "أوريليو دي لاورينتس" لن يتخذ قراراً بشأن أنشيلوتي إلا عقب فترة التوقف الدولي القادمة، وهو ما يعني الانتظار حتى مباراة فريقه أمام ليفربول يوم 26 نوفمبر في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وغادر دي لاورينتس نحو مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مما يؤكد تأجيل إتخاذه للقرار حتى إشعار آخر، بحسب التقارير.
ويحتل نابولي المركز السابع في الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة.
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