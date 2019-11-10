هل يغلق بايرن ميونخ الباب أمام مدير فني جديد ؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019
حقق نادي بايرن ميونخ فوزاً كاسحاً ليلة أمس الأحد أمام غريمه بوروسيا دورتموند في "كلاسيكير" ألمانيا ضمن الجولة 11 من الدوري الألماني.
ويعد هذا الفوز هو الثاني على التوالي للمدرب المؤهت "هانز فليك" الذي تولى عارضة البافاري التدريبية عقب رحيل المدرب الكرواتي السابق نيكو كوفاتش المقال من منصبه.
وألمح رئيس نادي بارين ميونخ "كارل هاينز رومينيجيه" إلى أن فليك قد يبقى حتى إشعار آخر، مشيراً إلى أنه قد يبقى لنهاية الموسم حال تحسن النتائج.
وإرتبط البايرن بالعديد من المدربين لخلافة كوفاتش، أبرزهم جوزيه مورينيو وأرسين فينجر وماسيمليانو أليجري، إلا أن فليك قد يجد له مكاناً في دكة بدلاء البايرين حال إستمرار تحسن النتائج.
وتسببت الهزيمة بخماسية مقابل هدف في التضحية برأس كوفاتش، قبل أن يتم تعيين فليك بصورة مؤقتة.
ويحتل بايرن ميونخ المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني برصيد 21 نقطة.
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