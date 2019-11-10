باريس سان جيرمان يبدأ أولى خطوات قطع الطريق على ليفربول وباريس سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

بدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أولى خطوات تأمين بقاء نجمه الشاب "كيليان مبابي" داخل جدران ملعب حديقة الأمراء.



وتكاثرت الأخبار حول إمكانية رحيل مبابي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، في ظل إهتمام ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي بالحصول على خدماته.

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وويسعي المدير لفني الفرنسي زين الدين زيدان منذ فترة طويلة التعاقد مع مبابي، حيث أبدى إعجابه الشديد بقدرات اللاعب، بينما يريد ليفربول ضم مبابي تحسياً لرحيل الدولي المصري محمد صلاح نحو يوفنتوس أو ريال مدريد.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن إداراة النادي العاصمي ستبدأ أولى المحادثات مع وكيل اللاعب من أجل إقناعه بتمديد التعاقد والبقاء داخل النادي.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة أمام أنجيه الثاني برصيد 21 نقطة.