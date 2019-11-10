شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد يسعى لضم محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019 كشفت تقارير صحافية إسبانية عن ارتفاع أسهم نجم ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح، للانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني في الانتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements وقالت صحيفة "El Desmarque" الإسبانية أن إدارة ليفربول ستوافق على رحيل محمد صلاح لريال مدريد مقابل الحصول على 215 مليون جنيه إسترليني. وأشارت الصحيفة أن سبب موافقة إدارة "الريدز" على بيع صلاح بهذا المبلغ من أجل تمويل صفقة مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي. الجدير بالذكر أن ريال مدريد لديه رغبة في ضم المهاجم الفرنسي في الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعزيز قدرات الفريق الهجومية.

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