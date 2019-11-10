شكرا لقرائتكم مدير الكرة بالأهلي يتواصل هاتفيا باللاعبين الدوليين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فيما حرص عبد الحفيظ على إجراء اتصالًا هاتفيًا بالثنائي التونسي علي معلول، والأنجولي جيرالدو لاعبي الفريق والمتواجدين مع منتخبي بلادهما، وذلك من أجل الاطمئنان عليهما.
حيث يتواجد معلول بمعسكر المنتخب التونسي الذي يستعد لخوض مباراتي ليبيا وغينيا الاستوائية يومي 15 و 19 نوفمبر الجاري على الترتيب، في حين يتواجد جيرالدو مع منتخب أنجولا الذى يستعد لخوض مواجهتي جامبيا والجابون يومي 11 و17 من الشهر الجاري وذلك في تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021.
وشاركا الثنائي معلول وجيرالدو في معسكر الأهلي الأخير في الإمارات وغادرا فور انتهائه إلى بلديهما؛ للانضمام لمعسكر منتخبي تونس وأنجولا.
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