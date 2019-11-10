مدير الكرة بالأهلي يتواصل هاتفيا باللاعبين الدوليين...

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جدة - عمرو شويل تواصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي هاتفيًا بلاعبي المنتخب الوطني الأول؛ للاطمئنان عليهم، وتحفيزهم خلال تواجدهم في معسكر الإعداد الذي يأتي استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14، و18 نوفمبر الحالي في تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

واختار حسام البدري من الاهلى في المنتخب كل من : أحمد فتحي ومحمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود وحيد ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

فيما حرص عبد الحفيظ على إجراء اتصالًا هاتفيًا بالثنائي التونسي علي معلول، والأنجولي جيرالدو لاعبي الفريق والمتواجدين مع منتخبي بلادهما، وذلك من أجل الاطمئنان عليهما.

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حيث يتواجد معلول بمعسكر المنتخب التونسي الذي يستعد لخوض مباراتي ليبيا وغينيا الاستوائية يومي 15 و 19 نوفمبر الجاري على الترتيب، في حين يتواجد جيرالدو مع منتخب أنجولا الذى يستعد لخوض مواجهتي جامبيا والجابون يومي 11 و17 من الشهر الجاري وذلك في تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

وشاركا الثنائي معلول وجيرالدو في معسكر الأهلي الأخير في الإمارات وغادرا فور انتهائه إلى بلديهما؛ للانضمام لمعسكر منتخبي تونس وأنجولا.