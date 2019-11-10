هل تحرك الزمالك لقطع الطريق على الأهلى فى ضم كهربا...

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك، أن النادى الأبيض لم يقم بالتحرك لقطع الطريق على الأهلى لضم كهربا بعدما رحل اللاعب إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية منتقلاً إلى النادى البرتغالى دون موافقة النادى الأبيض.
وتشهد الفترة الحالية خاصة الساعات الماضية مطالبات من قبل عددا من جماهير الأهلى عبر مواقع التواصل الاجتماعى لضم كهربا إلى صفوف الفريق الأحمر فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وقام كهربا باستخراج بطاقة مؤقتة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ليتمكن من المشاركة مع النادى البرتغالى، وقام نادى الزمالك بتقديم شكوى ضد فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من أجل الحفاظ على حقوقه، خاصة أن اللاعب مُسجل ضمن قائمة الأبيض باتحاد الكرة.
وأوضح مصدر مسؤول بالزمالك لـ"الخليج 365" إن النادى الأبيض لم يقم فى الساعات الماضية بإجراء أية اتصالات باللاعب أو وكيله بشأن إعادته بعدما أعلن من قبل أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادى بأنه لا يمانع فى حل أزمة اللاعب ولكن في نفس الوقت أكد إنه لا مجال لعودته للمشاركة مع الفريق الأبيض.
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