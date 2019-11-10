شكرا لقرائتكم حسين الشحات يخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض حسين الشحات لاعب منتخبنا الوطنى تدريبات تأهيلية على هامش مران المنتخب الصباحي بملعب فندق هيلتون برج العرب. وبدأ اللاعب مرحلة الجري حول الملعب ضمن البرنامج العلاجى والتأهيلى الذى يخضع له تحت إشراف طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا للتعافي من إصابته. وتعرض صانع الألعاب لكدمة قوية في العضلة الأمامية خلال مشاركتة فى ودية المنتخب الأخيرة مع ليبيريا التى انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

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