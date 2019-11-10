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شكرا لقرائتكم حسين الشحات يخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعرض صانع الألعاب لكدمة قوية في العضلة الأمامية خلال مشاركتة فى ودية المنتخب الأخيرة مع ليبيريا التى انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.
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