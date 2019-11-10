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شكرا لقرائتكم ثنائى مصر يتأهلان لدور الـ16 ببطولة العالم للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفاز مسعد في مباراة دور الـ 32 على القطري سيد أمجد بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 25 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-2, 11-6.
كما فاز زاهد سالم على منافسه مصطفى عسل بطل العالم للناشئين بثلاثة اشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 58 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 6-11, 11-2, 11-7.
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