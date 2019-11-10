شكرا لقرائتكم ثنائى مصر يتأهلان لدور الـ16 ببطولة العالم للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل الثنائي المصري، عمر مسعد وزاهد سالم لاعبا الاسكواش، إلى دور الـ 16 ببطولة العالم، المقامة خلال الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار.

وفاز مسعد في مباراة دور الـ 32 على القطري سيد أمجد بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 25 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-2, 11-6.

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كما فاز زاهد سالم على منافسه مصطفى عسل بطل العالم للناشئين بثلاثة اشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 58 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 6-11, 11-2, 11-7.

يذكر أن بطولة العالم للسيدات كانت قد أقيمت مؤخراً تحت سفح الأهرامات وتوجت بها البطلة المصرية نور الشربيني للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه