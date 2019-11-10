شكرا لقرائتكم سنة حلوة ياجوكر .. المنتخب الوطنى يحتفل بعيد ميلاد أحمد فتحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الكابتن حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، مشاركة أحمد فتحى نجم المنتخب والشهير بـ"الجوكر" بمناسبة عيد ميلاده، حيث تقرر إحضار تورتة له عقب انتها المران المسائى اليوم بملعب فندق هيلتون برج العرب لمشاركة نجم الفراعنة بهذا الحدث. وهنأ الكابتن محمد بركات مدير المنتخب وجميع أعضاء الجهاز الفني طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي واللاعبون زميلهم بهذه المناسبة السعيدة في ظل حالة الحب والترابط بين جميع أعضاء المنتخب الوطني. ويستعد الفريق لمواجهة كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 الشهر الجاري ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

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