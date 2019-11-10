شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر طرح تذاكر مصر وكينيا غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طرح مسؤلو اتحاد الكرة المصرى تذاكر مباراة مصر وكينا المقرر لها الخميس المقبل فى الجولة الأولى لتصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 ، بداية من غداً الاثنين. من جانبه أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن منافذ البيع التى سيتم طرح تذاكر مباراة مصر و كينيا هي نادي الجزيرة، و نادى الصيد و استاد اسكندرية. Advertisements أدى المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري تدريباته صباح اليوم على ملعب فندق برج العرب استعدادا لمواجهة كينيا الخميس المقبل فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. واختص الجهاز الفنى هذا التدريب على الجوانب البدنية وتدريبات القوة والتحمل للوصول باللاعبين إلى أعلى فورمة ممكنة لمحاولة تجهيزهم بالوصول إلى معدلات اللياقة المطلوبة

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