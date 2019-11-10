شكرا لقرائتكم الأهلى يبدأ إجراءات استخراج تأشيرات السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري بالفريق قد أجريا بعض الاتصالات الهاتفية مؤخرًا مع السفارة المصرية في تونس؛ لترتيب كافة الأمور المتعلقة بالرحلة.
يذكر أن قرعة دور المجموعات وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي.
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