أسوان يعسكر فى القاهرة غدا استعدادا لاستئناف الدوري...

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وأكد محمود سماكة إداري فريق أسوان، أن أبناء الجنوب أنهوا المرحلة الأولى من الإعداد بشكل جيد بعد التعادل مع "تحرير أسوان" ودياً، ويطمح الفريق الأسواني في مواجهات أكثر قوة خلال المرحلة الثانية والأخيرة قبل لقاء المقاولون.
ويدخل أبناء الجنوب في معسكرهم بدءاً من يوم الثلاثاء في زهراء مدينة نصر، حيث يتخلل المعسكر عدة مباريات ودية لتجهيز الفريق لمواجهة المقاولون العرب في الجولة المؤجلة من عمر الجولة الرابعة في المسابقة المحلية.
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