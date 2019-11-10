شكرا لقرائتكم أسوان يعسكر فى القاهرة غدا استعدادا لاستئناف الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل غداً الأثنين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، إلى القاهرة للدخول في معسكر إعداد استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام التي تعود من جديد بعد الانتهاء من كأس الأمم الأفريقية للشباب والتي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري.

وأكد محمود سماكة إداري فريق أسوان، أن أبناء الجنوب أنهوا المرحلة الأولى من الإعداد بشكل جيد بعد التعادل مع "تحرير أسوان" ودياً، ويطمح الفريق الأسواني في مواجهات أكثر قوة خلال المرحلة الثانية والأخيرة قبل لقاء المقاولون. Advertisements

ويدخل أبناء الجنوب في معسكرهم بدءاً من يوم الثلاثاء في زهراء مدينة نصر، حيث يتخلل المعسكر عدة مباريات ودية لتجهيز الفريق لمواجهة المقاولون العرب في الجولة المؤجلة من عمر الجولة الرابعة في المسابقة المحلية.

ويحتل نادى أسوان المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 4 نقاط، وذلك بعدما خسر أبناء الجنوب فى المباراة الأولى بالدورى أمام مصر المقاصة بنتيجة 3 / 2، ثم التعادل مع إف سى مصر والهزيمة من الأهلى بخماسية، وأخيرًا الفوز على إنبى بهدف نظيف.