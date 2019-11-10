شكرا لقرائتكم الأهلى يحفز لاعبيه فى المنتخب الاولمبى قبل مواجهة غانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلى اتصالًا هاتفيًا بالثلاثى «رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي» لاعبى الأهلى المتواجدين بمعسكر المنتخب الأولمبى، لتحفيزهم قبل مواجهة غانا المرتقبة غدٍ الاثنين فى الجولة الثانية من منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتى تحتضنها مصر وتستمر حتى الـ22 من نوفمبر الجاري.

وكان منتخبنا الأولمبى قد حقق فوزه الأول بالبطولة أمس الأول على حساب نظيره المالى بهدف دون رد، حيث حرص عبد الحفيظ على الشد من أزر ثلاثى الأهلى متمنيًا التوفيق للمنتخب فى مشوار البطولة الأفريقية المؤهلة لنهائيات الأولمبياد القادم طوكيو 2020.