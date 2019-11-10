نجوم تغازل الاحتراف من بوابة أمم أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل تشهد بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، تألق أكثر من لاعب فى صفوف المنتخب، ممن ساهموا فى تحقيق الفوز فى أول مباراة أمام منتخب مالى، والتى انتهت بفوز مصر بهدف سجله مصطفى محمد.

ونظرا لأن هذه البطولة تخطف أنظار كل الدول الأفريقية، وعدد من الدول العالمية فهناك أكثر من لاعب يغازل رحلة الاحتراف الأوروبى، ويبحثون عن المجد مع الفراعنة، من بوابة البطولة الأفريقية، والتى يشارك بها 8 دول هى: مالى وغانا والكاميرون ونيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا ومصر المستضيفة.

ومن أبرز اللاعبين الذين يبحثون عن الاحتراف مصطفى محمد، وصلاح محسن، وأكرم توفيق.

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صلاح محسن



صلاح محسن لاعب المنتخب الأولمبى، ينتظر وصول عرض أوروبى لبدء رحلة احترافية من خلال الأداء الذى سيقوم به من خلال مشاركته مع المنتخب فى منافسات أمم أفريقية تحت 23 سنة .

مصطفى محمد

تشهد الفترة الحالية تألق مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطنى للشباب تحت 23 سنة ،سواء مع المنتخب أو مع ناديه الذى يلعب له وهو الزمالك، حيث يقدم افضل ما لديه ، حتى سجل هدف مصر الوحيد فى مرمى مالى بأولى مباريات البطولة ، ونال جائزة افضل لاعب فى المباراة .

أكرم توفيق

استطاع أكرم توفيق لاعب المنتخب الأولمبى ، أن يعلن عن نفسه ويترك بصماته مع شوقى غريب المدير الفنى للفراعنة ، من خلال مشاركته فى مباراة مالى ، من خلال الأداء الذى يقدمه ، خاصة وأنه انتقل من الأهلى إلى الجونة على سبيل الإعارة و تم تجديد إعارته ، وهو ما يجعله يبحث عن عرض احترافى الفترة المقبلة .