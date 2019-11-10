شكرا لقرائتكم منتخب ناشئين السلة تحت 18 سنة يتأهل إلى نهائى البطولة الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جاء تأهل المنتخب لنهائى البطولة بعد الفوز على أوغندا صاحبة الأرض بنتيجة 15/21 فى قبل نهائى البطولة . Advertisements وتضم قائمة المنتخب فى البطولة يوسف محمد رفعت وأحمد ياسر ومحمود أحمد شكر وسيف الدين محمد ، وفيما يخص قائمة الرجال تضم محمد طه وأحمد الصباغ وباسم الليثى ورامى ابراهيم . ومن المقرر أن يلتقى المنتخب مع الفائز من مباراة مالى و نيجيريا ، حتى يخوض المباراة النهائية اليوم على لقب البطولة .

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