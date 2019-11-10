سلاح الشيش يخسر أمام ألمانيا بكأس العالم...

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جدة - عمرو شويل تلقى منتخب مصر لسلاح الشيش خسارة من نظيره الألمانى صاحب الأض و الجمهور بنتيجة 45 / 40 فى دور الـ 16 بمسابقة الفرق بكأس العالم المقام فى ألمانيا . و شهدت منافسات الفردى فى هذه البطولة خسارة محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش من نظيره بطل إيطاليا 15 / 9 فى دور الـ64 الرئيسى أمس على صعيد الفردى . وكان قد تأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 بالفوز على سلوفاكيا بنتيجة 45 / 31 فى دور الـ 32 ، وكان حمزة قد تأهل إلى دور الـ64 الرئيسى بالفوز على بطلى الصين والنمسا فى الأدوار التمهيدية. Advertisements كما خسر أيضا الثنائى علاء أبو القاسم ومحمد عصام فى دور الـ64 التمهيدى، حيث خسر أبو القاسم من بطل الصين 15 / 10، بينما تعرض عصام لهزيمة من بطل الصين 15 / 13.

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