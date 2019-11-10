سلاح الشيش يخسر أمام ألمانيا بكأس العالم...

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وكان قد تأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 بالفوز على سلوفاكيا بنتيجة 45 / 31 فى دور الـ 32 ، وكان حمزة قد تأهل إلى دور الـ64 الرئيسى بالفوز على بطلى الصين والنمسا فى الأدوار التمهيدية.
كما خسر أيضا الثنائى علاء أبو القاسم ومحمد عصام فى دور الـ64 التمهيدى، حيث خسر أبو القاسم من بطل الصين 15 / 10، بينما تعرض عصام لهزيمة من بطل الصين 15 / 13.
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