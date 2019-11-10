شكرا لقرائتكم شاهد كاسونجو "جاهز" للعودة إلى الزمالك فى تدريبات الجيمانزيوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤدى الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك الذي تم فسخ تعاقده مع نادي الوداد المغربي تدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم خلال الفترة الحالية.

ووصل كاسونجو إلى القاهرة خلال الأيام الماضية من أجل عقد جلسة مع مسؤولي الزمالك لحسم موقفه سواء بالعودة للفريق في يناير أو إعارته مجددا بعد فسخ عقده مع الوداد المغربى.

ويحرص اللاعب في الفترة الحالية على الحفاظ على لياقته البدنية قبل المشاركة في تدريبات الفريق الابيض على أن يحسم ميتشو المدير الفني موقف اللاعب من العودة للفريق من عدمه.