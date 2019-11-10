شكرا لقرائتكم الاهلى يحتفل بعيد ميلاد أحمد فتحى عبر الحسابات الرسمية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر حسابها على موقع فيس بوك، على الاحتفال بعيد ميلاد أحمد فتحي ظهير أيمن القلعة الحمراء، والذي أكمل اليوم عامه الـ 35.

ونشرت صفحة الأهلي صورة الجوكر وعلقت:

نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا الجوكر أحمد فتحي نتمنى لك عيد ميلاد سعيد.

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وولد أحمد فتحي في مدينة بنها 10 نوفمبر عام 1984، "الجوكر" كما تلقبه الجماهير، بدأ مشواره الكروى من خلال فريق الناشئين فى نادى بنها الرياضى، إلا أن بدايته الحقيقة كانت عام 2000 بعد أن انضم للنادى الإسماعيلى الذى استمر فى اللعب معه نحو 7 سنوات، قبل أن يحترف فى شيفيلد يونايتد، ليعود إلى مصر عبر بوابات النادى الأهلى.

وانضم فتحى للمنتخب الوطنى الأول وكان عمره لا يتعدى 19 عامًا، وشارك مع المنتخب المصرى للشباب فى كأس العالم للشباب عام 2003 فى الإمارات، وساهم فى صعود المنتخب الوطنى إلى دور الـ1.