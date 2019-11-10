شاهد المشجع أمح يدعم المنتخب الأولمبى بقميص الأهلى...

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جدة - عمرو شويل حرص المشجع الأهلاوى أمح على دعم منتخب مصر الأولمبى الذى يستعد لخوض ثان مواجهاته غدا الاثنين أمام غانا فى التصفيات الأفريقية التى تستضيفها مصر و المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 . ونشر أمح صورة له عبر صفحته الشخصية على إنستجرام لدعم المنتخب بقميص الأهلى معلقا : يارب المنتخب يكسب يارب . Advertisements يقع المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، فيما تضم المجموعة الثانية جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا. وفاز منتخب مصر الاولمبي مساء الجمعة على منتخب مالي بهدف نظيف احرزه مصطفي محمد ،في المواجهة التي جاءت في افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 عام والمقامة في مصر حالياً ، بينما تعادلا منتخبي الكاميرون وغانا 1 /1 ، ليتصدر المنتخب المصري قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا و الكاميرون فى المركز الثاني و الثالث برصيد نقطة ، ثم مالي فى المركز الرابع و الأخير بدون نقاط.

أمح

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