شكرا لقرائتكم منتخب مصر يفوز على سلوفاكيا فى مونديال سلاح الشيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح منتخب مصر لسلاح الشيش فى الفوز على سلوفاكيا بنتيجة 45 / 31 فى إطار دور الـ 32 ببطولة كأس العالم المقام حالياً فى ألمانيا على صعيد الفرق ليضرب المنتخب موعداً مع صاحب الأرض فى دور الـ 16. خسر محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش من نظيره بطل إيطاليا 15 / 9 فى دور الـ64 الرئيسى أمس على صعيد الفردى . Advertisements وكان حمزة قد تأهل إلى دور الـ64 الرئيسى بالفوز على بطلى الصين والنمسا فى الأدوار التمهيدية. كما خسر أيضا الثنائى علاء أبو القاسم ومحمد عصام فى دور الـ64 التمهيدى، حيث خسر أبو القاسم من بطل الصين 15 / 10، بينما تعرض عصام لهزيمة من بطل الصين 15 / 13.

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