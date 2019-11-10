مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي..القنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي يهم كثير مشجعي فريق ليفربول فى مصر و الوطن العربى، خاصة بعد انتقل اللاعب المصرى محمد صلاح من فريق روما الايطالي الى فريق ليفربول الانجليزى وزادت شعبية فريق الريدز، و أصبح الملايين ينتظرون مشاهدة مبارياته فى مختلف البطولات الانجليزية والعالمية، ورغم خسارة ليفربول لقب الدورى الإنجليزى فى صراعه مع مانشستر سيتى، إلا أنهم استطاعوا تحقيق لقب دورى أبطال أوروبا، وفي أولى مبارياته الرسمية على كأس الدرع الخيري مع فريق مانشستر سيتى استطاع السيتى خطف الكأس بعد الفوز بضربات الترجيح، وانتهى الوقت الأصلي 1/1، جدير بالذكر أن فريق ليفربول هو الآن فى مقدمة جدول الدوري الإنجليزي لكرة القدم البريميرليج.

القنوات الناقلة لمباريات ليفربول فى الدورى الانجليزى

مباريات الدورى الانجليزى لكرة القدم جميعها منقولة حصريا فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قنوات bein sport الرياضية القطرية، و يمكن متابعة مباريات ليفربول من خلالها، و مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ستكون مذاعة عبر قناة bein sport اتش دى 2.

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موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

يضع فريق ليفربول طموح كبير من أجل الفوز هذا العام بلقب الدورى الانجليزى، حيث كلوب فى اضافة لقب جديد الى سجله، خاصة وأنه يمتلك العديد من نجوم كرة القدم على مستوى العالم، محمد صلاح، وساديو مانى، وفرمينو و فيرجيل فان ديك والحارس العملاق أليسون بيكر واوريجى وارنولد وشاكيرى، و سوف يلعب فريق ليفربول مباراته القادمة فى الدورى الانجليزى مع فريق مانشستر يونايتد ، و سيكون موعد المباراة يوم الأحد 13 أكتوبر 2019، فى تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – آرنولد – جيمس ميلنر – فابينيو – جوردان هندرسون – ساديو ماني – فيرمينو – محمد صلاح.