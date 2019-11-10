أكثر ما يود جمهور ليفربول معرفته هو تردد القنوات المفتوحة الناقلة مجانا للقاء ليفربول ومانشستر سيتي فى الدورى الانجليزى لكرة القدم، لمشاهدة محمد صلاح وزملائه، دون الحاجة للاشتراك فى القنوات المشفرة، والاستمتاع بأداء ليفربول، وأداؤه الرائع الذى يقدمه فى البريميرليج، كانت مباريات الدورى الانجليزى موسم 2019/2020 قد بدأت يوم 10 أغسطس الماضى، وقد مضى من مباريات الدوري الانجليزي حتى الآن 11 جولة، وفريق ليفربول يعتلي قمة جدول الدوري برصيد 30 نقطة من الفوز في 10 مباريات وتعادل مباراة واحدة كانت أمام فريق مانشستر يونايتد وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة مجانا للقاء ليفربول ومانشستر سيتي

سننشر لكم بعض القنوات الأجنبية التي من المتوقع أن تنقل مباريات ليفربول فى الدورى الانجليزى لكرة القدم، من بين هذه القنوات، جدير بالذكر أن الدورى الانجليزى يتم نقله حصرياً على قنوات بى ان سبورت.

من أبرز القنوات المفتوحة التى تقوم بنقل مباريات الدورى الانجليزى.

قناة Idman Azerbaycan تتبع أذربيجان وتوجد على القمر الصناعى Europe*Star 1 وترددها 11175 استقطاب أفقى، معامل ترميز 27500 ومعامل تصحيح 5/6.

قناة Varzish Sport HD وهى تتبع دولة طاجيكستان، ويمكن ضبط القناة على القمر Yahsat52.5°E ويوجد تردد ين لهذه القناة أولهما 12548 استقطاب أفقى معامل ترميز 3200 تصحيح 5/6، والثانى تردد 11843عمودى معامل ترميز 27500 تصحيح 3/4.

قناة RTS 1 و هى تتواجد على القمر Eutelsat w3 و تردد هذه القناة 10722 افقي 22000

سوف يكون موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.