شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة يهنئ أحمد فتحى بعيد ميلاده.. والجوكر: مفيش حد عملى عيد ميلاد زيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص وائل جمعة ، مدافع النادي الأهلى ومنتخب مصر السابق، على تهنئة أحمد فتحي ظهير أيمن القلعة الحمراء والفراعنة بعيد ميلاده، عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر، قائلا، "كل سنة وأنت طيب يا فليبو وموسم سعيد عليك وعلى الأهلاوية".

ويحتفل أحمد فتحى اليوم، الأحد، بعيد ميلاده الـ 35، حيث ولد جوكر النادى الأهلى فى مدينة بنها يوم 10 نوفمبر عام 1984.

ورد أحمد فتحي على وائل جمعة قائلاً، "كابتن وائل.. ربنا يبارك فيك.. وأنت طيب مفيش حد عملى عيد ميلاد زيك أنت حوالى 30 مرة بس".

وبدأ فتحي مشواره الكروى من خلال فريق الناشئين فى نادى بنها الرياضى، إلا أن بدايته الحقيقة كانت عام 2000 بعد أن انضم للنادى الإسماعيلى الذى استمر فى اللعب معه نحو 7 سنوات، قبل أن يحترف فى شيفيلد يونايتد، ليعود إلى مصر عبر بوابات النادى الأهلى.