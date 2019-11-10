شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: لا توجد طريقة لعب ثابتة للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شوقى غريب ، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، عدم وجود طريقة لعب ثابتة للمنتخب الاوليمبي موضحا أن الخطة تتغير حسب أحداث اللقاء وهذا ما يحدث فى كل معظم منتخبات وفرق العالم.

وأضاف مدرب المنتخب الأولمبى، خلال المؤتمر الصحفى لمباراة غانا المقرر لها الثامنة مساء غد الاثنين، أن أداء المنتخب أمام مالى فى الشوط الأول اختلف عن الشوط الثانى لأننا تقدمنا بهدف وكنا نحافظ عليه، والطبيعى أن يهاجم الفريق المهزوم، وكنا نلعب على فرض السيطرة بالاستحواذ على الكرة والأهم هو تحقيق النقاط الثلاث.

ويقع المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، فيما تضم المجموعة الثانية جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا.

وفاز منتخب مصر الاولمبى مساء الجمعة على منتخب مالى بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد فى افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 عام والمقامة فى مصر حالياً، بينما تعادلا منتخبى الكاميرون وغانا 1 /1، ليتصدر المنتخب المصرى قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا و الكاميرون فى المركز الثانى والثالث برصيد نقطة، ثم مالى فى المركز الرابع و الأخير بدون نقاط.