شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشيش يخسر أمام ألمانيا فى دور الـ16 بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب مصر لسلاح الشيش من نظيره الألمانى، صاحب الأض والجمهور، بنتيجة 45 / 40 فى دور الـ 16 بمسابقة الفرق بكأس العالم المقام فى ألمانيا. وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 بالفوز على سلوفاكيا بنتيجة 45 / 31 فى دور الـ 32 . Advertisements وشهدت منافسات الفردى فى هذه البطولة خسارة محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش من نظيره بطل إيطاليا 15 / 9 فى دور الـ64 الرئيسى أمس على صعيد الفردى . وكان حمزة قد تأهل إلى دور الـ64 الرئيسى بالفوز على بطلى الصين والنمسا فى الأدوار التمهيدية. كما خسر أيضا الثنائى علاء أبو القاسم ومحمد عصام فى دور الـ64 التمهيدى، حيث خسر أبو القاسم من بطل الصين 15 / 10، بينما تعرض عصام لهزيمة من بطل الصين 15 / 13.

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