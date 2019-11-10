شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد: لا يوجد نجم فى المنتخب الأولمبى.. ومصر مليانة مهاجمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى محمد، لاعب المنتخب الاولمبي، أنه لا يوجد نجم بمنتخب مصر الأولمبى، فالفريق كله نجوم والكل على قلب راجل واحد خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو2020.

وأضاف مصطفى محمد، فى المؤتمر الصحفى قبل مواجهة غانا غدا الاثنين، المنتخب يوجد به مجموعة من المهاجمين ولكن هناك اختلافاً فى طريقة اللعب، منهم من يحرز الأهداف والآخر يصنعه، مؤكدا أن مصر مليئة بالمهاجمين المميزين ولا صحة لما يقال بعدم وجود مهاجمين فى مصر.

ووجه مصطفى محمد رسالة للجماهير المصرية قبل مواجهة غانا، قائلا، إنه سيسعى للتألق مع الفراعنة بجانب زملائه وأهم شىء فى الملعب هو مواصلة الفوز.

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ويقع المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى لمجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، فيما تضم المجموعة الثانية جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا.

وفاز منتخب مصر الاولمبى مساء الجمعة على منتخب مالى بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد فى افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 عام والمقامة فى مصر حالياً، بينما تعادلا منتخبى الكاميرون وغانا 1 /1، ليتصدر المنتخب المصرى قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا و الكاميرون فى المركز الثانى و الثالث برصيد نقطة، ثم مالى فى المركز الرابع والأخير بدون نقاط.