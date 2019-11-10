شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعسكر فى زهراء مدينة نصر استعداداً للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان إلى القاهرة غداً الاثنين للدخول فى معسكر إعداد استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام التى تعود من جديد بعد الانتهاء من كأس الأمم الأفريقية للشباب والتى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجارى.

ويدخل أبناء الجنوب فى معسكرهم بدءاً من الثلاثاء فى زهراء مدينة نصر، يتخلله عدة مباريات ودية لتجهيز الفريق لمواجهة المقاولون العرب فى الجولة المؤجلة من عمر الجولة الرابعة فى المسابقة المحلية.

من جهته أكد محمود سماكة، إدارى فريق أسوان، أن أبناء الجنوب أنهوا المرحلة الأولى من الإعداد بشكل جيد، بعد التعادل مع "تحرير أسوان" ودياً، ويطمح الفريق الأسوانى فى مواجهات أكثر قوة خلال المرحلة الثانية والأخيرة قبل لقاء المقاولون.

ويحتل نادى أسوان المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 4 نقاط، بعدما خسر أبناء الجنوب فى المباراة الأولى بالدورى أمام مصر المقاصة بنتيجة 3 / 2، ثم التعادل مع إف سى مصر والهزيمة من الأهلى بخماسية، وأخيرًا الفوز على إنبى بهدف نظيف.