سوبر كورة.. نجوم تغازل الاحتراف من بوابة أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، تألق أكثر من لاعب فى صفوف المنتخب، ممن ساهموا فى تحقيق الفوز فى أول مباراة أمام منتخب مالى، والتى انتهت بفوز مصر بهدف سجله مصطفى محمد.
ونظرا لأن هذه البطولة تخطف أنظار كل الدول الأفريقية، وعدد من الدول العالمية فهناك أكثر من لاعب يغازل رحلة الاحتراف الأوروبى، ويبحثون عن المجد مع الفراعنة، من بوابة البطولة الأفريقية، والتى يشارك بها 8 دول هى: مالى وغانا والكاميرون ونيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا ومصر المستضيفة.
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