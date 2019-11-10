شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تفوز بكأس الاتحاد للتنس بتغلبها 3-2 على استراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت فرنسا لقبها الأول فى كأس الاتحاد للتنس لفرق السيدات خلال 16 عاما اليوم الأحد بفوزها 3-2 على استراليا صاحبة الضيافة بعد أن حسمت مواجهة الزوجى بنهائى البطولة فى بيرث.

وصمدت كريستينا ملادينوفيتش وكارولين جارسيا فى مواجهة شرسة أمام آشلى بارتى وسمانثا ستوسر ليتحقق الانتصار بنتيجة 6-4 و6-3 فى بيرث أرينا وضمنت فرنسا لقبها الثالث فى البطولة.

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وتوجت فرنسا باللقب لأول مرة منذ 2003 حين قادتها إميلى موريسمو للفوز 4-1 على أمريكا فى النهائى فى موسكو.