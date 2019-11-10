شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بعيد ميلاد أحمد فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع فيس بوك على الاحتفال بعيد ميلاد أحمد فتحي ظهير أيمن القلعة الحمراء، والذى أكمل اليوم عامه الـ 35.

ونشرت صفحة الأهلي صورة الجوكر وعلقت عليها، "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا الجوكر أحمد فتحى.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".

ولد أحمد فتحي في مدينة بنها 10 نوفمبر عام 1984، "الجوكر" كما تلقبه الجماهير، بدأ مشواره الكروى من خلال فريق الناشئين فى نادى بنها الرياضى، إلا أن بدايته الحقيقة كانت عام 2000 بعد أن انضم للنادى الإسماعيلى الذى استمر فى اللعب معه نحو 7 سنوات، قبل أن يحترف فى شيفيلد يونايتد، ليعود إلى مصر عبر بوابات النادى الأهلى.

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وانضم فتحى للمنتخب الوطنى الأول وكان عمره لا يتعدى 19 عامًا، وشارك مع المنتخب المصرى للشباب فى كأس العالم للشباب عام 2003 فى الإمارات، وساهم فى صعود المنتخب الوطنى إلى دور الـ1.