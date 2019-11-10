شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب كينيا منافس الفراعنة بتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل منتخب مصر تحدياً أفريقياً جديداً مع دقات السادسة مساء الخميس، حينما يستضيف نظيره كينيا على استاد برج العرب بالإسكندرية بحضور 10 آلاف مشجع ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة، والتي تحمل رقم 33 والمقرر إقامتها في الكاميرون صيف 2021 بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثانية.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة السابعة بصحبة كينيا وتوجو، وجرز القمر، حيث تم تقسيم التصفيات إلي دور تمهيدى بإقامة 4 مواجهات، ثم دور المجموعات بواقع 4 منتخبات فى 12 مجموعة، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة.

ونلقى الضوء على منتخب كينيا منافس الفراعنة فى التقرير التالى ..

*منتخب كينيا جاء فى التصنيف الثانى بالقرعة الأفريقية

*تأسس الاتحاد الكينى 1960 وانضم للاتحاد الأفريقى والفيفا فى نفس العام

*شارك فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 6 مرات سابقة

*ودع المنتخب الكينى الكان من دور المجموعات فى كل النسخ الستة التى شارك فيها .

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*أول ظهور له فى الكان كان بالكاميرون 1972

*آخر ظهور للمنتخب الكينى بالكان فى مصر 2019

*شاركت كينيا في بطولة أمم إفريقيا 2019

وودعت البطولة بعد خسارتها من

السنغال 3-0.

*فى 20 أغسطس الماضى، أعلن الاتحاد الكينى تعيين فرانسيس كيمانزي مديرًا فنيًا للمنتخب الأول .

*يعد فيكتور وانياما، لاعب خط وسط توتنهام الإنجليزي، أبرز نجوم منتخب كينيا.

بينما يعتبر دينيس أوليتش، أسطورة الكرة الكينية.