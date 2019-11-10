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شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يخوض تدريبات تأهيليه على هامش مران المنتخب والان مع تفاصيل الخبر
وبدأ اللاعب مرحلة الجرى حول الملعب ضمن البرنامج العلاجى والتأهيلى الذى يخضع له تحت إشراف طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا للتعافى من إصابته.
وتعرض صانع الألعاب لكدمة قوية فى العضلة الأمامية خلال مشاركتة فى ودية المنتخب الأخيرة مع ليبيريا التى انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.
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