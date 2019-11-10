حسين الشحات يخوض تدريبات تأهيليه على هامش مران المنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض حسين الشحات لاعب منتخبنا الوطنى تدريبات تأهيلية على هامش مران المنتخب الصباحي بملعب أحد فنادق برج العرب. وبدأ اللاعب مرحلة الجرى حول الملعب ضمن البرنامج العلاجى والتأهيلى الذى يخضع له تحت إشراف طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا للتعافى من إصابته. Advertisements وتعرض صانع الألعاب لكدمة قوية فى العضلة الأمامية خلال مشاركتة فى ودية المنتخب الأخيرة مع ليبيريا التى انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

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