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شوقى غريب للجماهير المصرية: "احضروا.. ومش هنخذلكم"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب شوقي غريب ، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأولمبى، الجماهير بحضور مباريات بطولة أمم أفريقيا ودعم المنتخب الوطنى. 

 

وقال شوقى غريب، فى المؤتمر الصحفى قبل مباراة غانا المقرر لها غدا الاثنين، أطالب الجماهير بالحضور مقدماً لهم وعداً بعدم خذلانهم مثلما حدث فى بطولة أفريقيا للكبار". 

 

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ويستعد المنتخب الأولمبى لمواجهة غانا غذا في ثاني جولات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة غدا الاثنين أمام غانا.

وحرص شوقى غريب على توجيه تحية خاصة لريجوبيرت سونج المدير الفنى لمنتخب الكاميرون تحت 23 عاما، بعد انتهاء المؤتمر الصحفى، متمنيا له التوفيق فى مهمته.

من جهته أبدى سونج سعادته بالتواجد فى مصر وتمنى التوفيق للفراعنة فى البطولة، وأعرب عن سعادته بالتواجد وسط المصريين.

 

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