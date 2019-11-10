شوقى غريب للجماهير المصرية: "احضروا.. ومش هنخذلكم"

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وقال شوقى غريب، فى المؤتمر الصحفى قبل مباراة غانا المقرر لها غدا الاثنين، أطالب الجماهير بالحضور مقدماً لهم وعداً بعدم خذلانهم مثلما حدث فى بطولة أفريقيا للكبار".
وحرص شوقى غريب على توجيه تحية خاصة لريجوبيرت سونج المدير الفنى لمنتخب الكاميرون تحت 23 عاما، بعد انتهاء المؤتمر الصحفى، متمنيا له التوفيق فى مهمته.
من جهته أبدى سونج سعادته بالتواجد فى مصر وتمنى التوفيق للفراعنة فى البطولة، وأعرب عن سعادته بالتواجد وسط المصريين.
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