شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب للجماهير المصرية: "احضروا.. ومش هنخذلكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب شوقي غريب ، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأولمبى، الجماهير بحضور مباريات بطولة أمم أفريقيا ودعم المنتخب الوطنى.

وقال شوقى غريب، فى المؤتمر الصحفى قبل مباراة غانا المقرر لها غدا الاثنين، أطالب الجماهير بالحضور مقدماً لهم وعداً بعدم خذلانهم مثلما حدث فى بطولة أفريقيا للكبار".

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ويستعد المنتخب الأولمبى لمواجهة غانا غذا في ثاني جولات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة غدا الاثنين أمام غانا.