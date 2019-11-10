الأهلي يحفز رمضان وصلاح وعمار قبل مواجهة المنتخب الأولمبى أمام غانا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بفريق الأهلي ، اتصالًا هاتفيًا بالثلاثى «رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي» لاعبى الأهلي المتواجدين بمعسكر المنتخب الأولمبى؛ لتحفيزهم قبل مواجهة غانا المرتقبة غدٍ الاثنين في الجولة الثانية من منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتي تحتضنها مصر وتستمر حتى الـ22 من نوفمبر الجاري..
وكان منتخبنا الأولمبى قد حقق فوزه الأول بالبطولة على حساب نظيره المالي بهدف دون رد، وحرص عبد الحفيظ على الشد من أزر ثلاثى الأهلي متمنيًا التوفيق للمنتخب في مشوار البطولة الافريقية المؤهلة لنهائيات الأولمبياد القادم طوكيو 2020.
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