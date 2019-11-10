شكرا لقرائتكم خبر عن غريب :البطولات على ملعبنا صعبة والدليل أمم أفريقيا 2008 و 2010 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي ان البطولة بالنسبة للدول المستضيفة تكون صعبة لأن الفريق المضيف يكون مطالبا بالفوز وتحقيق اللقب مؤكدا ان بطولة 2008 و 2010 للمنتخب الاول بغانا وانجولا فاز بها الفراعنة باللقب بأداء أكثر من رائع مقارنة ببطولة 2006 .

وتستعد مصر لمواجهة غانا في الثامنة مساء غدا الاثنين بالجولة الثانية لطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر و المؤهلة لأولمبياد طوكيو2020.

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ويقع المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب فى لمجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، فيما تضم المجموعة الثانية جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا.

وفاز منتخب مصر الاولمبي مساء الجمعة على منتخب مالي بهدف نظيف احرزه مصطفي محمد ،في المواجهة التي جاءت في افتتاح بطولة أمم افريقيا تحت 23 عام والمقامة في مصر حالياً ، بينما تعادل منتخبا الكاميرون وغانا 1 /1 ، ليتصدر المنتخب المصري قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا و الكاميرون فى المركز الثاني و الثالث برصيد نقطة ، ثم مالي فى المركز الرابع و الأخير بدون نقاط.