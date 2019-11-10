غريب :البطولات على ملعبنا صعبة والدليل أمم أفريقيا 2008 و 2010

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وتستعد مصر لمواجهة غانا في الثامنة مساء غدا الاثنين بالجولة الثانية لطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر و المؤهلة لأولمبياد طوكيو2020.
ويقع المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب فى لمجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، فيما تضم المجموعة الثانية جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا.
وفاز منتخب مصر الاولمبي مساء الجمعة على منتخب مالي بهدف نظيف احرزه مصطفي محمد ،في المواجهة التي جاءت في افتتاح بطولة أمم افريقيا تحت 23 عام والمقامة في مصر حالياً ، بينما تعادل منتخبا الكاميرون وغانا 1 /1 ، ليتصدر المنتخب المصري قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا و الكاميرون فى المركز الثاني و الثالث برصيد نقطة ، ثم مالي فى المركز الرابع و الأخير بدون نقاط.
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