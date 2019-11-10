شكرا لقرائتكم خبر عن سونج أسطورة الكاميرون يداعب المصريين عبر سوبر كورة: "اسمى سونج زيدان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب ريجوبير سونج ، مدرب منتخب الكاميرون الأولمبى، وسائل الإعلام المصرية عقب انتهاء المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم قبل مباراة مالى قائلا، "أنا مصرى وأعشق مصر".

وحكى سونج موقف الهدف الشهير فى مباراة مصر والكاميرون ببطولة أمم أفريقيا 2008 قائلاً، "ما كنتش شايف ساعتها زيدان وانصدمت بعد الهدف".

وشهد لقاء المنتخب المصري أمام نظيره الكاميروني فى "كان 2008" بغانا واقعة هى الأشهر فى تاريخ لقاءات المنتخبين بين محمد زيدان لاعب الفراعنة السابق وسونج، بعدما ضغط زيزو على نجم الأسود وقطع منه الكرة ومرر لزميله محمد أبو تريكة الذى لم يتوان وأحرز الفوز بقلب البطولة.

بعدها ترسخت الجملة الشهيرة التى رددها المعلق عصام الشوالى "سونج وزيدان"، حيث ظلت أيقونة للجماهير المصرية، وهو ما جعل النجم الكاميروني يتذكرها فى حديثه مع وسائل الإعلام.

وأضاف سونج فى فيديو خاص لـ"سوبر كورة" يداعب خلاله الجماهير المصرية، "اسمى سونج زيدان".

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ويلتقى المنتخب الكاميرونى مع نظيره المالى فى الخامسة مساء غد الاثنين على استاد القاهرة الدولى فى ثانى جولات المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

لمشاهدة فيديو سونج وماذا قال عن محمد زيدان عبر سوبر كورة .. اضغط هنا