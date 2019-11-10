شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 3 مشاهد تجسد الروح الحلوة فى كتيبة المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الروح الحلوة والألفة لها الكلمة العليا فى صفوف منتخب مصر الأوليمبى تحت 23 سنة بقيادة شوقى غريب، بدءا من الجهاز الفنى مرورا بعلاقة اللاعبين من بعضهم البعض والذى ظهر بقوة فى اللقاء الأول للمنتخب أمام مالى فى بطولة أمم أفريقيا، التى تستضيفها مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ونجح المنتخب فى تحقيق الفوز على منتخب مالى بهدف نظيف فى مباراة الافتتاح برأسية مصطفى محمد، لتمنح المنتخب أول 3 نقاط فى البطولة.

وهناك 3 مشاهد تجسد الروح الحلوة فى كتيبة شوقى غريب خلال هذا الأسبوع، للتفاصيل اضغط هنا