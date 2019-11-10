شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس نجاح افتتاح أمم أفريقيا للشباب.. خلية نحل قادها النبراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت أصداء النجاح الكبير لحفل افتتاح بطولة امم افريقيا للشباب تحت 23 سنة تُلقى بظلالها على الساحة الرياضية، بعد الإشادة الكبيرة من جانب مسئولى الكاف وجميع المتابعين على مستوى العالم للبطولة.

وقف خلف النجاح الكبير للحفل خلية نحل لا تعرف النوم على مدار 5 أيام متواصلة تعمل فى استاد القاهرة الذى شهد حفل الافتتاح، يقودها منتصر النبراوى رئيس شركة بريزنتيشن، بجانب مهام عمله كمسئول أول عن تطبيق تذكرتى الذى ينظم دخول الجماهير فى جميع مباريات البطولة.

وحضر النبراوى كافة بروفات حفل الافتتاح، بخلاف حرصه على زيارة المنتخب أكثر من مرة فى المعسكر لتدعيم اللاعبين وبحث طلبات الجهاز الفنى.

وتابع النبراوى برفقة مسئولى إدارة العمليات فى شركة بريزنتيشن أحمد رفاعى ومحمد عبادة مع القائمين على الحفل فى جميع محاوره سواء مع مخرجى الحفل عثمان أبو لبن وعماد الغول، وشركة بروموفيجن برئاسة محمد يحيى لطفى التى تعاونت مع بريزنتيشن فى التنظيم، ليضع شركة بريزنتيشن فى مسار جديد على مستوى سوق العمل المصرى والعالمى، بخلاف نجاحه فى تعميم تجربة تذكرتى التى تلقى قبولا كبيرا فى الشارع المصرى ليس من الآن فقط، ولكن منذ بطولة أمم أفريقيا للكبار التى أقيمت فى مصر العام الجاري، وشهدت اقبال كبير للغاية من جانب الجمهور المصرى للحصول على التذاكر وحضور المباريات ،ملتزمين بكافة التعليمات الأمنية والفنية للتطبيق.