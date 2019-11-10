شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحفز 12 لاعباً قبل بدء مباريات "الأجندة الدولية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالأهلى ، اتصالًا هاتفيًا بلاعبى المنتخب الوطنى الأول؛ للاطمئنان عليهم، وتحفيزهم خلال تواجدهم فى معسكر الإعداد الذى يأتى استعدادًا لمواجهتى كينيا وجزر القمر يومى 14، و18 نوفمبر الجارى فى تصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

واللاعبون الذين وقع عليهم الاختيار فى المنتخب من الأهلى هم: أحمد فتحى ومحمد الشناوى ومحمد هانى ومحمود وحيد ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات.

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كما أجرى عبد الحفيظ اتصالًا هاتفيًا بالثنائى التونسى على معلول، والأنجولى جيرالدو لاعبى الفريق والمتواجدين مع منتخبى بلادهما، وذلك من أجل الاطمئنان عليهما.

ويتواجد معلول بمعسكر المنتخب التونسى الذى يستعد لخوض مباراتى ليبيا وغينيا الاستوائية يومى 15 و 19 نوفمبر الجارى على الترتيب، فى حين يتواجد جيرالدو مع منتخب أنجولا الذى يستعد لخوض مواجهتى جامبيا والجابون يومى 11 و17 من الشهر الجارى وذلك فى تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

يذكر أن الثنائى معلول وجيرالدو شاركا فى معسكر الأهلى الأخير فى الإمارات وغادرا فور انتهائه إلى بلديهما؛ للانضمام لمعسكر منتخبى تونس وأنجولا.